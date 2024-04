Football-Série A/Naples : Victor Osimhen annoncé proche du PSG par la presse italienne

XALIMANEWS-Selon Footmercato qui reprend les informations de la presse napolitaine, le PSG est désormais tout proche de boucler le dossier Victor Osimhen. Cependant, l’opération est encore très très loin d’être bouclée.

Le club de la capitale française doit se préparer à l’après Mbappé. Le Bondynois partira au Real de Madrid en fin de saison. Et malgré Kolo Muani et Gonçalo Ramos, d’autres recrues dans le secteur offensif feront du bien du côté des Franciliens.

Ces derniers temps, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance du côté du Parc des Princes. Selon Footmercato, le buteur de Naples, qui a connu la Ligue 1 avec Lille, semble arriver à la fin de son aventure italienne et ne serait pas contre un nouveau défi. Et d’après les informations d’Il Mattino, il n’y a aucun doute, Victor Osimhen va quitter Naples cet été. Le joueur serait même déjà d’accord avec le PSG. Les discussions se seraient accélérées entre l’entourage du joueur et la direction parisienne. Le quotidien italien dévoile même que le natif de Lagos toucherait 13 millions par an en France et signerait un contrat de 4 ans en disposant intégralement de ses droits à l’image. Il Mattino ajoute même qu’il signerait aussi plusieurs contrats de sponsoring avec des marques qataries.

Mais d’après Footmercato qui cite une source parisienne, le dossier n’est clairement pas si avancé que cela laisse penser et l’ancien Lillois n’est qu’une piste offensive parmi d’autres. Une affaire à suivre.