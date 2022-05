Après les soutiens des Politiques sénégalais, dont le Président Macky Sall et le chef de l’opposition Ousmane Sonko, Kalidou Koulibaly le capitaine des Champions d’Afrique est sorti de son mutisme pour apporter son soutien, à son frère et coéquipier : «monsieur Idrissa Gana Gueye, vos choix doivent être respectés et non interprétés. Forza Frattelo», a écrit l’ancien Messin en story sur sa page Instagram, accompagné de plusieurs clichés du sacre en CAN 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy