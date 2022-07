XALIMANEWS-Cet été, le Napoli a du céder son roc de la défense, Kalidou Koulibaly, à Chelsea. Annoncé proche de Barcelone, le champion d’Afrique est finalement devenu pensionnaire de Stamford Bridge.

Sur Twitter, le célèbre journaliste Fabrizio Romano révèle un entretien accordé à Radio Kiss Kiss par le président de Naples, évoquant le départ de son ex capitaine.

« Koulibaly voulait partir. Je lui ai dit : je ne peux pas te vendre à Barcelone car ils n’avaient pas d’argent. Puis nous avons reçu une proposition de Chelsea, impossible de dire non ». Aurait affirmé le boss des Partenopei au capitaine de la sélection du Senegal. De Laurentis de renchérir. « J’ai offert 6,5€/saison à Koulibaly, il a voulu y aller ».

Napoli president de Laurentiis to Radio Kiss Kiss: "Koulibaly wanted to leave, I told him: I can't sell you to Barcelona as they had no money. Then we received a proposal from Chelsea, it was impossible to say no" ? #CFC



"I offered €6,5m/season to Koulibaly, he wanted to go".