Ce mardi, l’AS Roma, via un communiqué, a officialisé José Mourinho comme son nouveau coach pour la saison proche. Ce dernier n’a pas tardé à réagir. « Merci à la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision. Après des rencontres avec le propriétaire et Tiago Pinto, j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir. L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine. En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j’espère que les médias apprécient le fait que je ne parlerai que plus en temps voulu. Daje Roma! », a expliqué l’ancien coach du Real de Madrid passé Porto, Chelsea et l’Inter, sur le site du club romain.

