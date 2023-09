De ce fait, la situation continue donc de se tendre entre Boulaye et son club et les tifosi se montrent mécontents, rapporte Footmercato. Tout comme l’entraîneur Paulo Sousa, qui ne pourra pas compter sur son buteur vedette pour les prochaines rencontres, qui avait eu le temps de marquer un but et de donner une passe décisive lors des deux premières journées (deux matches nuls). Mais en l’absence de Boulaye, Salernitana avait perdu à Lecce. Cette situation mérite d’être réglée,car il y va de l’intérêt des deux parties.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy