Football-Série A/Transfert : Atalanta a conclu un accord pour recruter le jeune Serigne Fallou Diouf de Génération Foot

XALIMANEWS-L’Atalanta Bergamasca Calcio, un club de football italien évoluant en Serie A, a finalisé un accord pour l’acquisition du défenseur sénégalais Fallou Diouf, un jeune talent né en 2006, a rapporté le reputé journaliste italien Fabrizio Romano.

Le jeune joueur fait actuellement partie de l’équipe des moins de 17 ans (U17) du Sénégal et est formé au pays. Selon la source, l’accord a été mené par l’agent de joueur Cristian Zaccardo, en collaboration avec les avocats Francesco Ghisi et Marcello Sommi, qui ont joué un rôle clé dans la négociation et la conclusion de ce transfert.

« L’Atalanta a conclu un accord pour recruter le défenseur sénégalais Fallou Diouf, né en 2006, qui fait partie de l’équipe U17 et de Generation Foot. Accord conclu par l’agent Cristian Zaccardo avec les avocats Francesco Ghisi et Marcello Sommi. » Peut-on lire sur le post du journaliste italien depuis son compte officiel X.

Fallou Diouf, dont le profil défensif a attiré l’attention, devrait désormais rejoindre le club italien et continuer son développement au sein de l’un des clubs les plus réputés pour la formation de jeunes talents. Ce recrutement témoigne de l’intérêt croissant des clubs européens pour les jeunes prometteurs en provenance d’Afrique, et plus particulièrement du Sénégal, un pays qui a vu émerger plusieurs joueurs de classe mondiale ces dernières années.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1846575194753642519?t=Gk4AA3PCjxZy6LGvu3v77A&s=19