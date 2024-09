Football : Simion Babacar Michez, ce talent d’origine sénégalaise qui rêve grand avec le Slavia Prague

XALIMANEWS-SImion Babacar Michez, un jeune ailier prometteur de 22 ans d’origine sénégalaise, a récemment signé un contrat de longue durée avec le Slavia Prague, qui le lie au club tchèque jusqu’au 30 juin 2028.

Formé en Belgique, Michez, de mère sénégalaise, a fait ses premières armes à Anderlecht, l’un des clubs les plus prestigieux du pays, avant de se révéler au Beerschot. Son transfert au Slavia Prague marque une étape décisive dans sa carrière, alors qu’il s’apprête à évoluer en Ligue Europa, une compétition d’envergure qui pourrait lui permettre de s’imposer sur la scène européenne.

Le parcours de Michez jusqu’à présent témoigne de son potentiel et de sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Rapide, technique, et doté d’un bon sens du jeu, il est reconnu pour sa capacité à déborder sur les ailes et à créer des occasions de but. Sa polyvalence et son intelligence de jeu font de lui un atout précieux pour le Slavia Prague, qui a été séduit par ses performances lors d’une rencontre de qualification pour la Ligue des Champions. Le club n’a pas hésité à miser sur ce jeune talent en pleine ascension, convaincu qu’il peut devenir un joueur clé dans leur quête de succès nationaux et européens.

Sur le plan international, Michez se trouve à un carrefour important de sa carrière. Bien qu’il ait la possibilité de représenter la Belgique, son pays de formation, le Sénégal, son pays d’origine, ou le Cameroun, pays auquel il est également lié, il n’a pas encore pris de décision définitive. Cette incertitude reflète à la fois l’abondance d’options à sa disposition et la stratégie de carrière qu’il entend suivre, en tenant compte de ses aspirations sportives et personnelles.

La signature de Michez avec le Slavia Prague a été accueillie avec enthousiasme par les supporters et les observateurs du club. Conscient des attentes placées en lui, le jeune ailier est déterminé à se donner les moyens de réussir. Il se fixe pour objectif de s’imposer comme titulaire indiscutable dans l’équipe et de contribuer aux ambitions du Slavia, tant sur le plan national qu’international. En parallèle, il garde un œil attentif sur sa future carrière internationale, où il pourrait bien devenir une figure emblématique de l’une des trois sélections qu’il est en mesure de représenter. Pour l’heure, Michez se concentre sur ses performances en club, déterminé à gravir les échelons et à laisser son empreinte dans le football européen.

Revenant sur son transfert, il reconnait que c’est le fruit d’un travail de longue haleine : “je suis content de passer au plus haut niveau parce que j’ai envie, tout le temps, de faire des performances. Cela me pousse à travailler plus pour atteindre les objectifs que je me suis fixés dans ma carrière » soutient il. A l’en croire, le club croit en son jeu : « Le club a découvert mes qualités sur un match, m’a suivi et a décidé de me recruter. Les dirigeants ont négocié avec mon agent jusqu’à trouver un accord pour mon transfert ». Une possibilité que le Slavia n’a pas lâchée, eux qui étaient venus superviser l’Union St Gilles qui jouait contre son équipe, K Beerschot VA, leur adversaire en qualification au 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Europa League. Assuré de disputer cette compétition, Simion Boubacar Michez compte aider son club à aller loin dans la compétition aussi bien qu’en championnat : » À la base, je suis un travailleur parce que je rêve grand. Pour cela, je pense acquérir une place de titulaire. De là, tout va aller plus facilement pour atteindre pour remporter des titres et aller en équipe nationale. » Le ppm Slavia Prague Impressionné par le dispositif du club, le nouveau pensionnaire du Slavia a bien compris l’esprit de ses dirigeants : « Dès ma venue, on m’a décrit l’identité du club, un des plus grands clubs du pays. C’est une équipe habituée à jouer le titre et l’Europe. Il y a une grande rivalité avec le Spartak, entre les supporters et entre les joueurs. Je dois ramener ma grinta, mon état d’esprit combatif et mon envie pour aider le club qui demande beaucoup aux joueurs. Mais, je connais mes qualités », rassure le natif de Charleroi. Avec la possibilité de jouer pour trois pays, la Belgique, le Sénégal et le Cameroun, il n’a véritablement pas encore fait le choix. Il se consacre principalement sur club. Au passage, il demande aux fans de continuer à le suivre et à le soutenir parce que » Je rêve d’atteindre le plus haut niveau dans ma carrière ».