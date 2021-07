XALIMANEWS-Kevin Gameiro (34 ans), officiellement présenté ce mardi par Strasbourg, à expliqué son choix d’avoir refusé de rejoindre l’OM cet été.

« Marseille, c’est un choix, assure Gameiro. J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c’est un contexte particulier, d’autant plus quand on est un ancien Parisien… C’était un choix plus personnel, parce que je pense que les ambitions du club sont aussi très élevées là-bas. Je vous dirais tout simplement que c’est un choix personnel et c’est pour ça que j’ai refusé l’offre de Marseille. » S’est expliqué l’ex du PSG.

Au Racing Club de Strasbourg, l’ex-buteur de l’Atlético de Madrid, du FC Séville et de Valence, qui va faire face à un nouveau challenge, a tenu à décliner ses ambitions aux supporters: « Je ne suis pas ici en pré-retraite. Je suis ici parce que j’ai encore envie de progresser et de marquer des buts pour cette équipe. Je veux montrer au président, à mes coéquipiers, au staff, qu’ils peuvent compter sur moi. » Un discours on ne peut plus clair.