Dans une mauvaise passe en championnat, avec 1 seul but marqué sur ses 6 derniers matches de Serie A avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic qui est sur le point de prolonger un an encore avec le club lombard, se trouve dans de sales draps. Selon le média Aftonbladet, l’international suédois (118 sélections et 62 buts) serait copropriétaire de la société de paris sportifs, Bethard.com. Une plate-forme en ligne dont le siège est situé à San Giljan sur l’île de Malte et pour laquelle le joueur est ambassadeur. Il a d’ailleurs fait quelques vidéos pour ce site de paris sportifs. Une position fâcheuse puisqu’en temps que footballeur professionnel il y a un risque de conflit d’intérêts. Dans le cas présent, la société du joueur Unknown AB détiendrait 10% des actions de la société qui possède Bethard.com. Si ce site ne permet pas de parier sur la Serie A, il permet de parier sur les matches internationaux et c’est là oû le bas blesse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy