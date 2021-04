Dans une interview accordée à Reuters, le vice-président du projet, Andrea Agnelli, a répondu, sur la possibilité de poursuivre la Super Ligue sans les clubs anglais, qui ont tous quitté le projet mardi : « Pour être franc et honnête, non ça ne sera pas le cas. » Cette annonce intervient alors que les dirigeants de la Super Ligue avaient indiqué pendant la nuit qu’ils comptaient suspendre le projet afin de le « remodeler ». Et pour ne pas arranger les choses, l’Atletico de Madrid et l’Inter de Milan, ont officialisé leur retrait du projet ce mercredi.

