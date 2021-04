Après les retournements des 6 clubs anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) mardi soir, l’Atlético Madrid et l’Inter Milan ont annoncé officiellement ce mercredi midi leur retrait de la Super Ligue. Le club Colchonero et le club Nerrazzuri ont pondu leur communiqué via Twitter.

