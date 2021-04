Ce mardi, lors du 45e Congrès ordinaire de l’UEFA, tenu à Montreux au bord du Lac Leman en Suisse, le président de l’UEFA, le slovène Aleksander Ceferin a tenu à remercier certains présidents de clubs, opposants au projet de la Super League. Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Jean Michel Aulas (Lyon), ont reçu les félicitations du boss de l’UEFA. «Nasser, merci du fond du cœur, vous avez montré que vous aimez le football, vous êtes un grand homme et j’ai beaucoup appris de vous», a d’abord lâché le Slovène avant de poursuivre. «Je remercie aussi Karl-Heinz Rummenigge, un fantastique président pour l’ECA (Association des Clubs Européens) et Jean-Michel Aulas, qui est venu ici aujourd’hui, mais aussi José (Castro, président du Séville FC), avec qui j’ai eu une discussion très rassurante hier (lundi) soir et avec qui nous partageons la même vision du football. Merci à vous».

