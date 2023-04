XALIMANEWS-Formé par Lille, Cheikh Niasse le Franco-Sénégalais brille dans le championnat helvétique. Presque assuré de remporter le championnat avec les Young Boys de Berne, le natif de Gossas dévoile ses ambitions et rêve de l’équipe de France Espoirs.

Agé de 23 ans, le joueur de 23 ans natif de Gossas (Sénégal) est entrain de réaliser une belle saison avec le club suisse des Young Boys de Berne, quasi assuré de remporter le titre, avec 58 points devançant de 17 points son dauphin le Servette (2e, 41 points).

Ne trouvant pas grâce auprès de son club formateur le LOSC, le jeune milieu défensif est allé monnayer son talent en Suisse, où ses performances lui permettent d’être courtisés par de nombreux clubs allemands. Celui qui depuis 6 matchs est rétrogradé remplaçant à la suite d’une suspension et va disputer la finale de la Coupe de Suisse, a deja disputé 30 matchs avec son club toutes compétitions confondues, dont 22 en championnat, 4 en Coupe de Suisse et 4 en Ligue Europa Conférence, pour 1 but marqué.

Dans un interview accordé au journal Footmercato, il évoque sa situation : « Tout allait très bien depuis mon arrivée, après ça fait 6 matches que je ne joue pas, enfin que je suis remplaçant en tout cas et que je commence sur le banc. Je suis en concurrence avec un joueur du club, c’est un Suisse, il a gagné des titres avec eux. Avant, c’est moi qui jouais. Malheureusement, j’ai été suspendu et j’ai raté un match et ce joueur a joué à ma place. Ensuite, il a joué un autre match pour des raisons tactiques et ensuite ça a enchaîné comme ça et depuis je démarre remplaçant. Je vois un peu comment ça va se passer, je parle avec mon père et avec mon avocat pour que les choses avancent. »

Éligible pour le Sénégal, Cheikh Niass rêve pour le moment de l’Équipe de France Espoirs. « Cela ferait vraiment plaisir à mon entourage si je rejoignais l’équipe du Sénégal, je pense qu’ils seraient fiers, mais on est aussi Français. Je suis né au Sénégal, mais je suis arrivé en France à l’âge de 2 ans. J’ai grandi en France, j’ai joué en France, ce serait un rêve d’intégrer l’Équipe de France. Quand tu es appelé là-bas, que ce soit pour les jeunes ou les A c’est toujours un plaisir. » A-t-il répondu aux journalistes de Footmercato quand son éligibilité avec la sélection du Sénégal a été évoqué.

L’Habitant de Boulogne-Sur-Mer suit avec attention les autres championnats mais n’a pas de préférence pour la suite de sa carrière. « On suit toujours la Premier League forcément. Et si je dois partir d’ici, je devrais choisir un club adapté à mon profil. L’Angleterre donc, mais l’Allemagne aussi et même pourquoi pas la France. »

» j’aurais aimé jouer en Ligue 1 et j’espère que ça arrivera un jour. Mais je n’ai aujourd’hui aucune priorité ni championnat préféré. Personnellement, j’irai dans un club où l’on me veut vraiment et où on aura une certaine confiance en mes qualités et qui me proposera un projet sportif qui me parle. »