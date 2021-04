Selon le média italien, La Gazzetta dello Sport , la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone, pourraient recevoir des sanctions de la part de l’UEFA, après avoir lancé leur projet de Super League. Une information reprise également en Une du Corriere dello Sport dans son édition du jour. Ces clubs fondateurs du désormais ex Super League, ont du faire marche arrière et renoncer à leur entreprise, après avoir reçu une volée de bois vert, de la part des supporters, acteurs et dirigeants du monde sportif.

