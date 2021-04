« Everton est attristé et déçu de voir les propositions d’une ligue séparée poussées en avant par six clubs. Six clubs qui agissent uniquement dans leur propre intérêt. Six clubs qui ternissent la réputation de notre ligue et du jeu. Six clubs qui choisissent de manquer de respect à tous les autres clubs avec lesquels ils sont assis autour de la table de la Premier League. Six clubs qui prennent pour acquis, voire trahissent, la majorité des supporters de football dans notre pays et au-delà. En cette période de crise nationale et internationale – et une période déterminante pour notre jeu – les clubs devraient travailler ensemble en collaboration avec les idéaux de notre jeu et de ses supporters en tête. Au lieu de cela, ces clubs ont secrètement conspiré pour se détacher de la pyramide du football qui les a si bien servis. (…) Cette arrogance grotesque n’est souhaitée nulle part dans le football, en dehors des clubs qui ont élaboré ce plan » peut-on notamment lire dans le communiqué d’Everton.

