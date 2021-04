Lors de l’émission El Chiringuito, Florentino Perez, président du Real et initiateur du projet, a balayé la rumeur selon laquelle le PSG et le Bayern de Munich, auraient été conviés à ce projet. « Pour l’instant, nous n’avons pas invité le PSG. On commence avec les douze clubs fondateurs. On pense que le PSG pourrait nous rejoindre, mais je ne peux pas m’avancer parce qu’on n’en a pas encore parlé, ni avec les deux clubs allemands d’ailleurs (ndlr : le Bayern Munich et Dortmund). Nous avons douze clubs fondateurs et nous pouvons en avoir quinze », a-t-il précisé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy