La réaction de ce dernier n’a pas tardé. Ce mardi, l’italo-suisse a réagi en apportant son soutien à Ceferin et à l’UEFA. « À la FIFA, nous ne pouvons que fortement désapprouver la création d’une Super League qui est un atelier fermé, qui est une rupture avec les institutions actuelles, les ligues, les associations, de l’UEFA et de la FIFA (…) Je vais être extrêmement clair. La FIFA a été construite sur les vraies valeurs du sport. Les statuts définissent le périmètre de la FIFA et de l’UEFA. On ne peut que fermement désapprouver la création de la Super League. C’est en dehors du système ». Puis il a ajouté : « il y a beaucoup à jeter pour peut-être un gain financier à court terme pour certains. Les gens doivent réfléchir très attentivement. Ils doivent réfléchir et assumer leurs responsabilités ».

