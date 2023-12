XALIMANEWS-Énorme coup sur la tête de l’UEFA. La justice européenne a infligé une sévère défaite à l’instance dirigeante du football européen, en donnant son vert pour la réalisation de la Super League européenne.

Cette fois, les co-fondateurs de la Super League ont gagné. Engagés dans une Dans leur longue bataille judiciaire avec l’UEFA, l’agence A22 Sports, le Real Madrid et le FC Barcelone, ils peuvent jubiler. Ce jeudi, la justice européenne a tranché. Le verdict vient de tomber et c’est une énorme claque pour l’UEFA. La justice européenne vient en effet de donner son feu vert à la création de la fameuse Super League.

« Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League, violent le droit de l’Union. Les règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont pas encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union. »

Du coté de LaLiga, la réaction ne s’est pas fait attendre. «Aujourd’hui plus que jamais, nous rappelons que la « Super League » est un modèle égoïste et élitiste. Tout format qui n’est pas totalement ouvert, avec un accès direct, année après année, via les ligues nationales, est un modèle fermé. Le football européen a déjà parlé. N’insistez pas».

De son côté, l’agence A22 Sports, chargée de commercialiser la Super League, a apporté la réplique à l’instance dirigeante du football espagnole. «Nous avons gagné le droit de concourir. Le monopole de l’UEFA est terminé. Le football est GRATUIT. Désormais, les clubs ne subiront plus de menaces ni de sanctions. Ils sont libres de décider de leur propre avenir. Pour les supporters : nous diffuserons gratuitement tous les matches de la Superliga. Pour les clubs : les revenus des clubs et les paiements de solidarité avec le football sont garantis», a déclaré le PDG de l’agence, Bernd Reichart. En attendant les réactions du Real Madrid et du FC Barcelone, Florentino Pérez et Joan Laporta jubilent déjà