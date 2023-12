«L’UEFA prend note de l’arrêt rendu aujourd’hui par la CJCE dans l’affaire de la Super League européenne. Cette décision ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant « super ligue » ; cela souligne plutôt une lacune préexistante dans le cadre d’autorisation préalable de l’UEFA, un aspect technique qui a déjà été reconnu et résolu en juin 2022. L’UEFA est confiante dans la robustesse de ses nouvelles règles, et notamment qu’ils sont conformes à toutes les lois et réglementations européennes pertinentes. L’UEFA reste déterminée à défendre la pyramide du football européen, en veillant à ce qu’elle continue à servir les intérêts plus larges de la société. Nous continuerons à façonner le modèle sportif européen collectivement avec les associations nationales, les ligues, les clubs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les institutions européennes, les gouvernements et les partenaires. Nous sommes convaincus que la pyramide du football européen fondée sur la solidarité, que les supporters et toutes les parties prenantes ont déclarée comme étant leur modèle irremplaçable, sera protégée contre la menace de ruptures par les lois européennes et nationales.» Peut-on lire dans le communiqué de l’UEFA, publié ce jeudi.

