Le président napolitain, De Laurentis, aurait proposé un projet de Super League, à sa guise, rapporte Footmercato.

Le projet de Super League Européenne continue de faire des vagues, avec un Aleksander Ceferin qui multiplie les menaces et les trois membres fondateurs, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, qui sont encore persuadés de pouvoir mettre en place ce projet de ligue élitiste, au détriment de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Cependant, du côté des Alpes, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, aurait proposé un concept qui pourrait bien reconcilier tout le monde. « Le système ne fonctionne plus. La Ligue des champions et la Ligue Europa ne génèrent pas suffisamment de revenus pour que les clubs justifient d’y participer. Pour être compétitif, vous avez besoin de plus de joueurs de haut niveau. Cela signifie que vous devez dépenser plus d’argent – et l’argent des prix des compétitions européennes n’en tient pas compte. C’est pour ça que les clubs doivent se parler pour proposer un tournoi plus moderne et plus lucratif pour tout le monde », a-t-il d’abord expliqué au Daily Mail, dans des propos rapportés en France par RMC Sport et repris dans Footmercato.

« Nous devons réduire le nombre de matchs en réduisant la taille des premières divisions à travers l’Europe. De plus, nous créons une ligue européenne avec un système d’entrée démocratique, basé sur ce que les équipes réalisent dans leurs compétitions nationales. J’ai examiné un projet prêt à apporter 10 milliards d’euros au foot européen, mais nous avons besoin d’une volonté et d’une indépendance totale », a ajouté le chaud bouillant boss du Napoli.

Le dirigeant transalpin, conclut en tirant la sonnette d’alarme : « si nous ne changeons pas les règles du jeu et n’en faisons pas un meilleur spectacle, les jeunes nous abandonneront et le football ne sera plus au centre de nos vies. Mes recherches me disent que les gens entre 8 et 25 ans ont arrêté de regarder le football et préfèrent jouer avec des smartphones, ils ont totalement transformé nos enfants. Je ne dis pas que l’habitude de regarder le football en direct dans un stade va disparaître, mais maintenant nous avons le « stade virtuel » qui peut attirer des milliards de personnes pour jouer les uns contre les autres. Qui sait si nous parviendrons à les ramener sur la voie du sport le plus grand et le plus influent du monde ». Voilà, qui est très clair.