«[…] L’UEFA a toujours agi de bonne foi tout au long de la procédure pendante devant un tribunal de Madrid. En conséquence – et bien que l’UEFA ne reconnaisse pas la compétence du tribunal de Madrid et croit fermement qu’elle a toujours agi dans le plein respect de la procédure en cours – l’UEFA a présenté aujourd’hui des observations formelles au tribunal de Madrid attestant qu’elle continue de se conformer aux ordonnances. En outre, l’UEFA a déposé une requête en récusation du juge présidant la procédure en cours car elle estime qu’il y a des irrégularités importantes dans cette procédure. Conformément à la loi espagnole – et dans l’intérêt fondamental de la justice – l’UEFA s’attend pleinement à ce que le juge en question se retire immédiatement en attendant l’examen complet et approprié de cette requête», a précise le communiqué de l’instance, qui a ajouté qu’elle irait devant la cour d’appel de Madrid.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy