L’UEFA est toujours très remontée contre les trois clubs récalcitrants, le Barça, le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Malgré les défections des 6 six clubs (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham), 2 clubs italiens (Inter, Milan AC) et d’1 club espagnol (Atletico), engagés au début et qui se sont finalement retirés, les 3 clubs rebelles compteraient poursuivre leur entreprise. Face à leur entêtement, l’instance dirigeante du football européen compterait sévir. Elle a officiellement annoncé hier soir qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte contre ces trois formations. « Après une enquête menée à bien par les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA en rapport avec le projet Super League, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC en raison d’une potentielle violation des règles de l’UEFA. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu ».

