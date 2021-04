D’après Sky Italia, le Comité Exécutif de l’instance dirigeante du football européen a préféré repousser la décision de prendre des sanctions ou non, pour cause d’un certain flou juridique. Ce qui est sur, Chelsea, Manchester City et Real de Madrid, pourront jouer leur demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine, mais une sanction pécuniaire voir sportive n’est pas à exclure.

