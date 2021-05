D’après le New York Times, l’UEFA, se donne un délai d’un mois, pour décider d’une sanction à l’encontre des 3 clubs contestataires. Et pour qui connaît la farouche volonté du dirigeant slovène, president de l’UEFA, Aleksander Ceferin de sanctionner la Juventus, le Real de Madrid et le FC Barcelone, autant dire qu’Agnelli, Pérez et Laporta doivent avoir le sommeil agité.

