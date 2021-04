Les onze clubs (l’AS Rome, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, la Spezia, Benevento, Crotone, Sassuolo, Parme et Cagliari) réclament une réunion d’urgence entre tous les clubs et demandent des sanctions. Ils estiment que les trois géants « ont développé et approuvé un projet secret avec d’évidents et sérieux dégâts pour le football italien ». Les onze signataires notent aussi que ni l’Inter, ni l’AC Milan ni la Juve « n’ont pas encore communiqué formellement leur retrait du projet, preuve d’une possible et inacceptable relance de sa création ».

