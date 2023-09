L’attaquant sénégalais qui évoluait dans le championnat turc a quitté le pays du Bosphore pour rejoindre la Serbie, recruté par l’Étoile Rouge de Belgrade. Le club serbe a officialisé l’arrivée de l’attaquant. Chérif Ndiaye a passé avec succès sa visite médicale avant de parpher un contrat de 3 ans. Arrivé à Adana Demirspor ou il évoluait depuis janvier 2022 en compagnie de ses compatriotes Pape Alioune Ndiaye et Mbaye Niang, l’enfant du populeux quartier de la Médina a marqué 13 buts pour 5 offrandes en 20 matchs toutes compétitions confondues avec le club turc, avec qui il a disputé les Barrages de la Ligue Europa Conférence, en étant passeur et buteur lors des 2 matchs, aller et retour (1-2, 1-0), qui a scellé l’élimination du club turc aux tirs au but (4 tab à 5). Le Sénégalais passé par Gotzepe, va disputer la Ligue des champions avec l’Etoile Rouge de Belgrade, pensionnaire du groupe F, en compagnie Manchester City, Leipzig et les Young Boys de Berne.

