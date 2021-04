XALIMANEWS- La 35e journée de la Super Lig turque à démarré ce vendredi, Genclerbirligi de Zargo Touré(absent) à été renversé par Sivaspor (2-3), tandis qu’Ankaragucu d’Aliou Badji (sorti après 32 minutes) et d’Assane Dioussé (non inscrit sur la feuille de match) a fait match nul avec Besiktas (1e, 71 pts) en déplacement (2-2).

Pour le compte de la 35ème journée demarrée ce vendredi, Genclerbirligi (19e, 31 pts) de Zargo Touré (pas inscrit sur la feuille de match) s’est fait renversé par Sivasspor (7e, 50 pts) après avoir mené 2 buts à 0. Menant par deux buts d’écart après 37 minutes de jeu sur des réalisations de Diego Angelo (25e) et de Mathias Johansson (37e ), le club de Zargo se fera reprendre et battre par Sivasspor, qui marqua 3 buts à 12 minutes de la fin du match, Jorge Félix (78e), Kayodé (83e) et un contre son camp de Polomat (90+4), ont fait la différence. Avec cette défaite, Genclerbirligi s’enfonce et file vers la relégation. Aliou Badji était titulaire avec Ankaragucu (14e, 37 pts) pour le déplacement face au leader Besiktas (1e, 71 pts). Sorti à la 32e minute, l’international sénégalais a vu son équipe tenir tête à Besiktas (2-2). Pourtant les partenaires de Badji menaient par 2 buts à zéro sur deux contre son camp de Kulisic (45e et 52e) pour finalement se faire rejoindre par le leader sur deux penaltys de Paintsil (65e et 90e).

Demain samedi, Hatayspor de Mame Birame Diouf (7e, 49 pts) défiera Trabzonspor (4e, 58 pts), en cas de victoire. L’international sénégalais, auteur de 15 buts (2e meilleur buteur exaquo) tentera d’augmenter son capital buts et donner la victoire à son équipe qui pourrait remonter au classement. Gotzepe (10e, 46 pts) de Lamine Gassama et Chérif Ndiaye (10 buts) recevra Galatasaray (3e, 62 pts). Pour ce match, le second nommé sera l’atout de son équipe en vue de réussir l’exploit face à un montre sacré du championnat turc, et du coup conforter sa place au classement des buteurs avec d’autres réalisations. Babacar Khouma avec Alanyaspor (5e, 52 pts) essayera de s’imposer face à Malatyaspor (16e, 34 pts) tout en espérant un faux pas de Trabzonspor face à l’équipe de Mame Birame Diouf, pour grignoter l’écart de points en vue d’une place pour l’Europe. Le sénégalais pourrait marquer son 9ème but de la saison en championnat. Gaziantep de Papis Djilabodji (6e, 50 pts) va jouer Kasimpapa (15e, 36 pts), et voudra remporter les 3 points de la victoire pour remonter dans le groupe de tête. Enfin, Istanbul Basaksehir de Demba Ba, mal classé (18e, 33 pts) aura la lourde tache de jouer le Fenerbahçe (2e, 66 pts) de Papis Cissé et Mame Baba Thiam, auteurs de 4 et 6 buts chacun en championnat.