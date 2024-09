Football-Süper Lig Turquie/J5 : Keita Diao Baldé ouvre son compteur but lors du succès (3-2) de Sivasspor face à Gaziantep de Pape Alioune Ndiaye

XALIMANEWS-Transferé dans le championnat turc, l’international sénégalais Keita Diao Baldé a été décisif ce samedi. Dans la cadre de la 5e journée, l’ancien Monégasque a doublé la mise lors du succès de Sivasspor (3-2) devant Gaziantep de son coéquipier en équipe nationale Pape Alioune Ndiaye.

Battue par Besiktas (2-0) lors de la journée précédente, la formation de Sivaspor comptait bien se reprendre lors de la réception de Gaziantep, ce samedi. Avec Keita Dia Baldé aligné en attaque, le job a été fait, voire bien fait. L’international sénégalais a été décisif ce samedi en marquant son premier but dans le championnat turc. A la 69e minute, Il a imité son coéquipier, Manaj buteur à la 37e minute en repondant à l’ouverture du score matinal de Maxime sur pénalty (6e, 0-1). Ensuite, Paluli avait fait le break pour Sivasspor en marquant le troisième but à 7 minutes du terme (83e, 3-1). Le but tardif de Kodro pour Gaziantep (88e, 3-2), ne fut qu’anecdotique. Pape Alioune Ndiaye, international sénégalais a participé au revers de son équipe, entrant en jeu en seconde période (67e).

Avec deux succès, deux revers et un nul en 5 journées, Sivasspor (7e, 7 pts-1) est dans le top 10 du classement, tout le contraire de Gaziantep (13e, 3 pts-1) qui est dans la seconde moitié du classement.