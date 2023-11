Et vu que l’ancien Lyonnais était déjà en surpoids, cela a été la goutte de trop pour Buruk, qui a décidé d’écarter le milieu de terrain, prêté au club turc par Tottenham, rapporté le média arabe. Absent lors de la victoire à Rizespor, samedi dernier en championnat (0-1), il se trouve que Ndombélé aurait été écarté par son coach à cause de ce choix de menu. Okan Buruk aurait appris qu’il avait commandé un menu avec un hamburger géant, des frites et du coca après la défaite face au Bayern Munich, la semaine passée en Ligue des champions (1-3). Buruk aurait laissé éclater sa colère avec des mots très durs envers le Français, lui assurant qu’il ne jouerait plus jusqu’à ce qu’il retrouve une forme acceptable.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy