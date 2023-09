En effet, les attaquants sénégalais de la Süper Ligi de la Turquie, se sont fait entendre lors de cette 5e journée. Après les doublés de Mbaye Niang et Mame Baba Thiam lors des victoires, respectives d’Adana Demirspor (6e, 8 pts+4) sur Pendikspor de Rassoul Joher (3-0) et Kayserispor ((5e, 9 pts+3) devant Gaziantep BBK (2-0) ce samedi, pour leurs 3ème et 5ème réalisations respectives de la saison, un autre Sénégalais s’est signalé ce dimanche. Mamadou Fall, attaquant de Kasimpapa (11e, 6 pts-3) a marqué le but de la réduction du score (2-1) lors du match nul de son équipe (3-3) en déplacement à Alanyaspor, pour sa 2eme réalisation de la saison en championnat. Il se place derrière son compatriote Mbaye Niang (3 buts), dans un classement des buteurs dominé par le duo Mame Baba Thiam (5 buts) -Icardi ( Galatasaray, 5 buts) et Edin Dzeko (Fenerbahçe, 4 buts). Une journée assez prolifique pour la colonie sénégalaise du championnat turc. Après 8 matchs disputés sur 10, en attendant les oppositions Sivasspor/Ankaragucu et Karagumruk/Hatayspor, prévues ce lundi, 30 buts ont été inscrits.

