Revoilà Mbaye Niang. L’international sénégalais a inscrit un doublé lors de la victoire (3-0) d’Adana Demirspor face à Pendikspor de Joher Khadim Rassoul qui a disputé 69 minutes du match. L’ancien Milanais a inscrit les 2 premiers buts de son équipe, aux 15e et 41e minutes avant qu’Akbaba (88e) ne scelle le sort de la rencontre. Avec 2 succès et 2 nuls en 4 matchs joués en 5 journées Adana Demirspor de Pape Alioune Ndiaye entré en jeu à la 62e minute, occupe la 5e place avec 8 pts. Quand à Mbaye Niang, avec 3 réalisations, il occupe la 3e place du classement des buteurs, dominé par Icardi et Mame Baba Thiam (5 buts). Ce dernier a marqué les 2 buts de Kayserispor face à Gazianyep (2-0). Mame Baba Thiam et son club comptent 2 victoires et 3 nuls en 5 matchs disputés, pour occuper la 4e place du classement avec 9 pts.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy