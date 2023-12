Dans une interview accordée au média turc Hurriyet, Meler a réagi, dans ses propos rapportés par Goal.com : « Non, je n’ai pas pardonné [à Koca], je ne pardonnerai pas : « Non, je n’ai pas pardonné [à Koca], je ne pardonnerai pas. La personne qui a fait ça m’a donné un coup de poing, je me suis effondré et je suis tombé par terre. Mais le coup de pied que j’ai reçu alors que j’étais à terre est quelque chose que je n’oublierai jamais pour le reste de ma vie. C’est pourquoi, en conscience, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai en aucune façon, je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont fait cela ou à ceux qui l’ont provoqué. Je le dis clairement, je ne pardonnerai pas à ceux qui l’ont provoqué ou à ceux qui l’ont fait ».

