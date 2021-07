« Nous nous réjouissons de ne plus être exposés aux menaces constantes de l’UEFA à l’avenir. Nous restons engagés dans notre objectif de développer le projet de Super Ligue Européenne de façon constructive et solidaire, en prenant en considération les supporteurs, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les championnats et les associations nationales et internationales. Nous sommes conscients qu’il existe des éléments de notre proposition qui doivent être revus et, bien entendu, améliorés à travers le dialogue et le consensus. Nous restons confiants quant à sa mise en œuvre, toujours en respectant la normative de l’Union Européenne », a conclu le communiqué.

« Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid CF font part de leur satisfaction suite à la décision de justice adoptée aujourd’hui ordonnant à l’UEFA de révoquer, avec effet immédiat, ses actions contre les clubs fondateurs de la Super Ligue Européenne , incluant l’archive définitif de l’expédient disciplinaire ouvert contre les trois clubs cités, et de laisser sans amende ni sans les autres restrictions qui leur furent imposées, les neuf clubs fondateurs, afin que ces derniers ne soient plus sous le coup d’un expédient disciplinaire de la part de l’UEFA. Ainsi, les tribunaux donnent à nouveau raison aux promoteurs de la Super Ligue Européenne et rejettent le recours de l’UEFA, en confirmant que le manquement à cette résolution entraînerait des sanctions économiques et des responsabilités pénales. Le cas sera analysé par le Tribunal de Justice de l’Union Européenne du Luxembourg, qui jugera la position de monopole que l’UEFA impose au football européen », peut-on notamment lire dans le communiqué commun.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy