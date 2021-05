Et le Boss du Football italien de poursuivre, plus menaçant auprès de La Gazzetta delle Sport : « La Juventus sera exclue si elle ne se retire pas de la Super Ligue. Comme vous le savez, neuf clubs ont effectué leur retour. Les trois autres, dont la Juventus sont assez résistants. Mais il y a une règle très claire et précise du CIO et elle est inscrite dans les statuts du CONI (Comité Olympique Italien) et des Fédérations. Si le club n’accepte pas ce principe, je suis désolé, mais il sera exclu… » Voilà, qui est on ne peut plus clair.

