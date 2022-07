Et un premier trophée pour Sadio Mané en Allemagne. Ce samedi 30 juilllet, dans le cadre de la Supercoupe d’Allemagne au Red Bull Arena face au RB Leipzig, les Bavarois se sont imposés au cours d’une partie assez prolifique (5-3). Auteur du secont but bavarois à la 31e minute, dix sept minutes après l’ouverture du score de son équipe par Musiala (14e), le Ballon d’Or africain 2022, s’est montré de nouveau décisif avec le club munichois, pour son deuxième but en Bavière, après son penalty réussi contre le DC United (6-2) en match préparatoire. Les autres réalisations su Bayern ont été l’oeuvre de Pavard (45e, 3-0), Gnabry (65e, 4-1) et Sané (90e+8, 5-3). Les 3 buts du RB Leipzig, l’ont été par Halqtenberger (59e, 3-1), Nkunku (75e, 4-2) et Del Olmo (89e, 4-2).

