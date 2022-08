XALIMANEWS-Ce mercredii à l’Olympiastadion d’Helsinki, le Real de Madrid s’est imposé devant l’Eintracht Francfort en Supercouoe d’Europe (2-0) pour bien lancer sa saison. Après la rencontre, les Merengue ont encore trollé Kylian Mbappé.

Ce mercredi à Helsinki, le Real de Madrid a bien lancé sa saison. A l’Olympiastadion, les Merengues, bien amenés par leurs cadres, Casemiro le passeur sur le but d’Alaba (37e, 1-0), le très bon Vinicius Junior, centreur du 2ème but et Benzema qui a clot le score (65e, 2-0), ont bien disposé de l’Eintracht Francfort et remporté la Supercoupe d’Europe 2022. Du coup, le Real de Madrid lance de la meilleure des manières sa saison, avant le debut de la Liga ce week end. Durant ce match, Casemiro a été monstrueux dans l’entrejeu et fut désigné homme du match, son compatriote Vinicius fut très bon et percutant, tandis que Benzema est resté dans sa lancée de sa saison dernière, efficace et en taille patron.

Cependant, chez les Madrilènes, on a encore la rancune tenace envers Kylian Mbappé, et hier dans les travées de l’Olympiastadion d’Helsinki, certains Madrilènes s’en sont encore pris au Parisien. D’après Footmercato, Marca a ainsi publié une photo d’un supporter merengue posant avec un maillot du PSG floqué « Mbappé 0 Ligue des Champions ». Plus tard dans la soirée, une fois la victoire madrilène acquise, c’est le chef de la section Real Madrid du journal As, Tomas Roncero, qui s’est lâché au micro de la radio Cadena SER.

« La clé de la réussite présente et future du Real Madrid a été le refus de Mbappé de venir. Dans cette équipe, Mbappé aurait finalement été le ver dans la pomme parce qu’il aurait compliqué la vie du vestiaire. Il aurait fallu jouer pour lui. Ça aurait été une étoile et le reste autour de lui. On aurait parlé que de Mbappé. Maintenant, on parle du Real Madrid, pas que d’un seul joueur. Il y a le futur Ballon d’Or (Karim Benzema, ndlr) qui fait profil bas, qui n’est qu’un joueur de plus. Courtois est le meilleur gardien du monde, Eder Militão est un défenseur central impressionnant, Modric a une jeunesse éternelle. Nous sommes les meilleurs ! » Le feuilleton Mbappé fait toujours mal du côté de la Casa Blanca.