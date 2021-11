Le Gunner, auteur d’un bon début de saison ponctué de 5 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions en Premier League, est récompensé de sa belle prestation, par une convocation chez les Three Lions pour affronter l’Albanie (12 novembre) et Saint-Marin (15 novembre) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. La sélection anglaise compte des forfaits pour ces 2 matchs Éliminatoires, dont Marcus Rashford, James Ward-Prowse, malade et déclaré forfait, Mason Mount, opéré des dents, tout comme Luke Shaw, qui suit le protocole commotion cérébral en vigueur de l’autre côté de la Manche. Initialement appelé avec les Espoirs, Rowe va rejoindre ses partenaires en club Aaron Ramsdale et Bukayo Saka en sélection. Une belle récompense pour le prometteur Gunner, qui va apprendre en sélection A aux côtés d’illustres aînés.

