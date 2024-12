Football-Tirage au sort CAN 2025 : Le Sénégal dans le Chapeau 1, les adversaires potentiels pour les Lions de la Teranga

XALIMANEWS-La CAF a révélé les quatre chapeaux qui détermineront les poules de la CAN 2025, en prévision du tirage au sort prévu pour le 27 janvier prochain à Rabat. Le Sénégal, actuellement deuxième nation africaine au classement FIFA, figure dans le Chapeau 1.

Les Lions de la Teranga, classés 2? nation africaine, se retrouveront aux côtés du Maroc (1?? au classement africain), de l’Égypte (33?), de l’Algérie (37?), du Nigeria (44?), et de la Côte d’Ivoire (46?, tenant du titre). Cela signifie que le Sénégal évitera de croiser ces grandes équipes du Chapeau 1. À la place, il affrontera des adversaires plus ou moins coriaces provenant du Chapeau 2, tels que le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l’Afrique du Sud ou encore la RD Congo. Parmi les autres possibles adversaires, figurent également le Gabon et la Zambie, qui sont dans le C.

Les adversaires possibles pour le Sénégal :

Chapeau 2 : Le Sénégal pourrait affronter des équipes solides comme le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l’Afrique du Sud, ou la République Démocratique du Congo.

Chapeau 3 : Le Sénégal pourrait aussi rencontrer des équipes telles que le Gabon, la Zambie ou la Guinée équatoriale, qui, bien qu’elles soient plus basses dans le classement FIFA, représentent tout de même une menace.

Chapeau 4 : Enfin, le Sénégal pourrait se retrouver face à des équipes classées plus bas, comme le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe ou le Botswana, mais ces équipes ne sont pas à sous-estimer.

En compétition, pour devenir champion, il est nécessaire de battre les meilleures équipes, peu importe le niveau de classement des adversaires.

Détail des chapeaux :

Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire.

Chapeau 2 : Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso.

Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin.

Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe, Botswana.