XALIMANEWS-Ce lundi en match amical à Lens, le Sénégal va jouer le Cameroun. Un rencontre programmée bien avant le tirage au sort des poules de la CAN effectuée ce jeudi à Abidjan et qui loge les 2 adversaires dans la poule C.

Les Lions de la Teranga sont actuellement à Lens, dans le nord de la France et lieu de la rencontre amicale de ce lundi face aux Lions Indomptables du Cameroun. Après la 5ème séance d’entraînement avant le choc des Félins de lundi prochain, le central Moussa Niakhaté était face aux journalistes pour évoquer l’état d’esprit du groupe, tout en parlant du match de lundi ainsi que le tirage au sort des phases de groupes.

« On est tous contents de se retrouver en sélection. C’est toujours un bonheur et on prépare un gros match face au Cameroun ». A d’emblée déclaré le pensionnaire de la Premier League, avant d’évoquer la confrontation de ce lundi. « On connaît la rivalité entre le Sénégal et le Cameroun et ce sera tout sauf un match amical. Les deux nations restent sur une défaite et voudront donc gagner. À notre niveau nous voulons aussi retrouver nos automatismes, marquer le maximum de buts, de ne pas en prendre et de faire plaisir aux supporters » Toujours en revenant sur le choc, mais en insistant sur un secteur offensif. « L’efficacité ? Je crois qu’il faudra être meilleurs dans les deux surfaces que face à l’Algérie. On a eu beaucoup d’occasions franches à Diamniadio en septembre ». Le défenseur de Nottingham Forest de revenir sur le tirage au sort de la CAN 2023 effectué à Abidjan ce jeudi. « C’est toujours attrayant de vivre des moments comme ça. On l’a suivi ensemble et je crois que ce sera un grand championnat d’Afrique en janvier. On savait qu’on allait hériter d’une grosse poule. Maintenant ce sera à nous de faire de travail. On joue le Cameroun lundi et on va les retrouver à la CAN. Il y’a aussi la Gambie et la Guinée qui sont deux pays frères. Mais il faut être honnête, on est les favoris de ce groupe et même de la CAN donc il faut être présent pour pouvoir atteindre nos objectifs « .