Chez les féminines, l’Afrique est représentée par la Zambie, qui est logée dans la poule F avec 3 grosses cylindrées, la Chine ( vice-championne du monde en 1999 et vice-championne olympique en 1996), le Brésil ( vice-champion du monde en 2007 et 2 fois vice champion olympique en 2004 et 2008) et les Pays-Bas ( vice-champion du monde en 2019). Une poule qui ne sera pas une partie de sinécure pour les zambiennes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy