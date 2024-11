Football-Tournoi U17 UFOA/A : le Sénégal, renversant, prend sa revanche sur le Mali battu aux tirs au but (3-3, 5 tab à 4) et remporte le trophée

XALIMANEWS-Ce lundi en finale du tournoi UFOA/A U20, le Sénégal a remporté le trophée devant le Mali aux tirs au but après prolongation, (3-3, 5 tab à 4). Les Lionceaux succèdent aux Aiglets.

Les Lionceaux U17 ont triomphé lors du tournoi organisé sur leurs terres, après un début de match difficile. Opposés à l’équipe malienne, championne en titre, les Sénégalais ont atteint la finale grâce à une égalité parfaite à l’issue du temps réglementaire (3-3). Les Aiglets avaient ouvert le score et doublé la mise, se retrouvant à 2-0. Cependant, les Lionceaux, déterminés, ont réagi en inscrivant trois buts consécutifs, prenant ainsi l’avantage à 3-2. Le Mali a réussi à égaliser, portant le score à 3-3. La rencontre s’est donc décidée aux tirs au but, où les jeunes Sénégalais se sont montrés plus adroits, réussissant toutes leurs tentatives, tandis que leurs adversaires en ont raté une. Les jeunes sénégalais prennent ainsi leur revanche sur leurs homologues maliens , qui les avait battus en finale lors de l’édition précédente.