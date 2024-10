Football-Tournoi UFOA A U17 : le calendrier réaménagé après les suspensions de 3 équipes, le démarrage prévu ce lundi est reporté après le recours de la Guinée

XALIMANEWS-Le Sénégal accueille du 20 octobre au 3 novembre 2024 le tournoi Ufoa/A des moins de 17 ans, une compétition décisive pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17. Initialement prévu avec huit équipes, le tournoi se déroulera finalement avec cinq nations dans une poule unique, à la suite des suspensions par la CAF, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone pour fraudes sur l’âge.

Le Sénégal, finaliste de la dernière édition et champion de la dernière CAN U17, aborde ce tournoi avec une grande motivation. L’équipe, dirigée par Pape Faye, est déterminée à confirmer sa progression et offrir une victoire à son public à domicile.

Initialement placé dans le groupe A aux côtés de la Guinée, de la Gambie et du Liberia, le Sénégal évoluera désormais dans une poule unique à 5 équipes, après les suspensions par la CAF, » pour fraudes sur l’âge » des équipes de la Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone. Les Lionceaux affronteront, dans l’ordre, le Mali, la Gambie , le Liberia et la Mauritanie. La compétition qui devait démarrer ce lundi a finalement été reportée d’après un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football, suite au recours fait par la Guinée. L’instance dirigeante du football sénégalais, précise que « La Fédération Sénégalaise de Football informe le public que la programmation des matchs comptant pour le tournoi UFOA A U17 Sénégal 2024 prévus ce 21 octobre au stade Lat Dior de Thiès est annulée. La reprogrammation reste suspendue aux instructions de l’UFOA A. » Peut-on lire dans le communiqué.

