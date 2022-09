.Les Lionceaux U2O sont devenus champions UFOA de la catégorie au terme d’un bon parcours, et grâce au but de Samba Diallo, MVP du tournoi. Et cerise sur le gateau, en plus d’avoir pris sa revanche sur une équipe qui l’avait sortie en demi finale de la précédente édition, la selection sénégalaise disputera en compagnie de son malheureux adversaire en finale, la CAN U20 2023 qui se disputera sur les bords du Nil, en Egypte.

