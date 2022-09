Après s’être défait des Black Stars du Ghana (3-0), vendredi passé, Neymar et compagnie s’opposaient aux Aigles de Carthage de la Tunisie, ce mardi au Parc des Princes. Dans un stade à majorité rempli de supporters tunisiens, la Canarinha demarrait la partie, pied au plancher. Fringants en début de match, les Auriverdes ouvraient le score rapidement (11e, 1-0), sur une inspiration de Casemiro qui permet à Raphinha d’un lob astucieux de la tête, de battre le portier tunisien un peu avancé. Les supporters brésiliens massés dans les gradins peuvent jubiler, mais leur joie fut vite refroidie par l’égalisation de Talbi (18e, 1-1), de la tête aussi sur un coup franc tiré depuis le côté droit du moitié de terrain des sud-americains. Le temps que les Tunisiens finissent de jubiler, Richarlison servi par Raphinha à la limite du hors jeu, redonne l’avantage à la Canarinha (19e, 2-1). Quel entame de partie ! Et dans la foulée, Neymar corsera l’addition sur un penalty obtenu par Casemiro bousculé dans la surface à la suite d’un corner (29e, 3-1). Entrepenants, avec un jeu fait de panache, assez solidaires, collectifs et avec beaucoup de coeur, les partenaires de Thiago Sylva vont porter l’estocade aux Nords-africains apres un joli mouvement, ponctué par un joli but de Raphinha, qui met son doublé (40e, 4-1). Dépassés par la tournure des événements, les Tunisiens verront rouge par Dylan Bronn qui agressa Neymar (43e), et joueront la seconde période en inferiorité numerique. Avec des changements de part et d’autre, en seconde mi-temps, Marquinhos et compagnie vont accentuer la marque, par leur nouvel entrant Pedro (74e, 5-1), sur un contre favorable après un mouvement initié par Vinicuis et Neymar. Les hommes de Tite, s’imposent devant une formation de la Tunisie, assez entreprenante en seconde période mais qui ne pouvait que s’incliner, devant la force et la classe des Brésiliens. La Seleçao remporte ses 2 matchs de préparation, devant 2 sélections mondialistes africaines, en marquant 8 buts pour 1 concédé, et se présente comme l’un des gros favoris du Mondial 2022, s’il n’est le seul favori, pour paraphaser le consultant de BeIN Sport, Daniel Bravo l’ancien international français.

