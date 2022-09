XALIMANEWS-Trois jours après avoir battu la Bolivie en France (2-0), la sélection sénégalaise va rencontrer l’Iran, un autre mondialiste, pour la dernière rencontre de préparation avant le Mondial 2022. L’occassion pour les Lions d’enchainer face à un adversaire plus ambitieux et au cours d’une rencontre où ils retrouveront un certain Carlos Queiroz, l’ancien entraineur de l’Egypte.

Après une première opposition sud-americaine ponctuée d’une victoire rassurante face à la Bolivie (2-0), la nation championne d’Afrique va s’attaquer à un deuxième choc à la sauce asiatique, face à la selection de l’Iran. Pour ce match qui fait office de dernière opposition avant le début de la Coupe du Monde 2022, Sadio Mané et compagnie vont se frotter à des adversaires qui semblent plus outillés que les Boliviens. Un choc alléchant entre la nation classée 18ème au rang mondial et celle classée 23ème, le Champion d’Afrique 2022 et le demi-finaliste de la dernière Coupe d’Asie (2019).

La sélection iranienne, va disputer sa 6ème Coupe du monde cet hiver, après 1978, 1998, 2006, 2014 et 2018. Co-recordman des participations à la Coupe d’Asie, en compagnie de la Corée du Sud ( 14 participations en 17 éditions), la team Melli, 3 fois vainqueur, reste un adversaire qui parait un cran superieur à la Bolivie, battue samedi par la sélection du Sénégal. Demi-finaliste de la dernière Coupe d’Asie (2019) et qualifiée pour celle de 2023, la sélection de l’Iran éliminée au premier tour lors du dernier Mondial (2018), présentait la meilleure défense des équipes sorties au premier tour lors de la Coupe du monde de Russie ( 2 buts encaissés). Ce qui traduit la valeur de cette formation asiatique dirigée par Carlos Queiroz, l’ancien coach des Pharaons d’Egypte. Le Portugais, qui va croiser une sélection qui lui a causé beaucoup de soucis ( finale de CAN perdue et élimination lors de la double confrontation en Barrages du Mondial 2022), voudra se défaire d’Aliou Cissé pour sa 4ème confrontation avec les champions d’Afrique, 3 jours après avoir disposé de l’Uruguay de Suarez et Cavani en amical (1-0). Pour vaincre les Lions, la team Melli va s’appuyer sur ses atouts majeurs. A savoir, son excellent gardien Amir Abdezadeh (24 ans), le sociétaire de Ponferraddina en 2ème division espagnole, sur Ahmad Nourollahi le milieu axial de 29 ans de Persépolis, Omid Norafkan le milieu défensif de 24 ans de Sepahan. Les 2 vedettes de l’attaque, Sardar Azmoun de Bayer Leverkusen et Taremi le joueur du FC Porto, seront les 2 joueurs à surveiller de près par Kalidou Koulibaly et compagnie.

Pour cette deuxième opposition de l’histoire entre les 2 nations, 13 ans après la seule et unique confrontation entre les 2 protagonistes et qui s’était soldée par un nul le 1er Avril 2009 àTéhéran (1-1, Madanchi 28e et Papis Demba Cissé 57e), les protégés d’Aliou Cissé voudraient enchainer et donner un signal fort à leurs adversaires de poule du Mondial 2022. Lors de ce match de ce soir au stade Motion Invest Arena de Maria en Autriche, qui sera la dernière revue d’effectif du Sénégal et qui se disputera à huis clos, les champions d’Afrique s’appuyeront sur leur star Sadio Mané, qui va retourner là ou sa carrière professionnelle a pris son envol. L’enfant de Bambali s’est fait connaître à l’Europe du football lors de son passage au Red Bull Salzbourg, un club où il a réalisé des performances en remportant 2 fois le championnat et une fois la Coupe d’Autriche. Des exploits qui ont eu un echo favorable en Angleterre d’où l’intérêt de Southampton qui est allé déniché l’ancien de Génération Foot. Le nouveau Bavarois, pas trop à son avantage face aux Boliviens, compte réussir son retour en terre autrichienne et sera bien épaulé par ses jeunes lieutenants, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Krepin Diatta, trois joueurs qui avaient laissé une belle copie face à la formation sud americaine, mais aussi Pape Gueye en bon régulateur et Boulaye Dia le Lion le plus en forme de ce debut de saison. Fodé Ballo Touré crédité d’une belle sortie samedi dernier devrait prendre le couloir gauche d’une défense ou capitaine Kalidou et Abdou Diallo feront office de charnière centrale. Dans les buts, c’est fort probable que Seyni Dieng prend le relais d’Alfred Gomis, titularisé face à la Bolivie. Idrissa Gana Gueye l’un des cadres de l’entre-jeu devrait etre associé à Nampalys, à moins que Aliou Cissé ne trouve une autre formule. En attaque, et si le sélectionneur des Lions alignait Bamba Dieng comme titulaire. Ce qui est sûr, le groupe Sénégal dispose beaucoup d’arguments pour pouvoir réaliser une belle sortie face à l’Iran, un adversaire à ne surtout pas négliger, vu la qualité de son effectif et son expérience des grandes compétitions.

Mardi 27 septembre 2022

Motion Invest Arena de Maria (Autriche)

14h 30 Iran/Sénégal