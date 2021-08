Selon Footmercato, les Argentins sélectionnés et évoluant en Angleterre pourraient faire fi de cette interdiction : en effet, le gardien de but de l’Albiceleste a annoncé samedi soir qu’il rejoindrait la sélection de Lionel Scaloni malgré la demande de son entraîneur Dean Smith de rester à Birmingham. La source de citer le Daily Mail, qui ajoute que la fédération est persuadée que le coéquipier du portier argentin en club, Emi Buendia, comme Giovani Lo Celso et Cristian Romero (Tottenham), seront avec la sélection pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Venezuela, le Brésil et la Bolivie.

