XALIMANEWS-Ce samedi au stade de la Source d’Orléans en France, le Sénégal a disposé de la Bolivie (2-0), dans la cadre de match préparatoire pour la Coupe du monde 2022 et comptant pour la trêve internationale de Septembre. Un succès rassurant avant d’affronter l’Iran, ce mardi, pour un choc qui parait plus corsé.

Pour le premier des 2 matchs amicaux avant Coupe du Monde de ses protégés, Aliou Cissé le selectionneur des Lions du Sénégal a trouvé la bonne formule. Opposée à la Bolivie, une sélection sud-americain qui partageait la seule et unique poule de l’Amsud avec l’Equateur l’adversaire des Lions au Mondial 2022, la formation championne d’Afrique, a rassuré en domptant l’adversaire bolivienne. Lors de ce match préparatoire, Aliou Cissé qui avait injecté du sang neuf à son onze de départ, en lançant lançant les jeunes tels que, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, voire Moustapha Nam en position de latéral droit ainsi que le retour d’Alfred Gomis dans les cages. Le meilleur coach de l’histoire de la sélection du Senegal, avait vu juste. Dominateurs, les Lions ont logiquement plié le match, menant déjà de 2 buts d’écart à la mi-temps, grâce à un Boulaye Dia expéditif (4e, 1-0), sur une puissante frappe déviée et Sadio Mané sur pénalty (44e, 2-0), pour son 34 buts en sélection, lui le seul meilleur buteur de l’histoire des Lions du Sénégal. En 92 sélections, le vainqueur et MVP de la CAN 2022, Ballon d’Or africain 2022, est aussi crédité de 22 passes décisives sous les couleurs nationales. Chez les autres joueurs, Pathé Ciss, le frère de Saliou, aligné en sentinelle a réalisé une copie très séduisante, Pape Matar Sarr a été intéressant aussi dans l’entre-jeu, ainsi que Krepin qui revenait en sélection après avoir manqué le sacre au cameroun. L’ancien du Casa-Sport a retrouvé ses sensations avant de céder sa place. Dans les buts, Alfred Gomis en manque de temps de jeu au Stade Rennais a passé un match tranquille, surtout en première période. L’une des meilleures performances a été réalisée par Fodé Ballo Touré qui avait pris le couloir gauche. Le remplaçant de Théo Hernandez à l’AC Milan, a réalisé sa meilleire sortie avec les Lions. Pour le reste, Koulibaly, Abdou Diallo ont été solides en défense, Pape Gueye en bon regulateur du milieu, Boulaye Dia en forme et Sadio Mané moins flamboyant, buteurs, ont fait leur job. Après ce succès rassurant à 2 mois de la Coupe du Monde asiatique, les champions d’Afrique doivent enchainer et confirmer ce mardi, face à la sélection de l’Iran, qui va participer à son 6ème Mondial, après 1978, 1998, 2006, 2014 et 2018. Le match demain, pourrait être une opposition plus corsée, vu la qualité de l’adversaire, qui sera coaché par le Portugais Carlos Queiroz l’ancien selectionneur des Pharaons d’Egypte.

Après la victoire des Lions devant la Bolivie, dans ces propos relayés par Stades, le coach des Sud-americains a reconnu la solidité des protégés de Cissé. « En face, il y’avait une très belle équipe du Sénégal. Le Sénégal peut toujours compter sur Sadio Mané qui n’est plus à présenter. C’est un footballeur de classe mondiale. C’est un plaisir de l’affronter. » A déclaré Pablo Escobar, avant d’avertir les champions d’Afrique, « Contre l’Equateur au Mondial ? C’est certain que ce sera un match difficile pour le Sénégal. Ce sont deux équipes assez similaires avec un jeu très physique. » De son coté, Aliou Cissém verse dans l’humilité. « Si les connaisseurs et les observateurs pensent que le Sénégal est l’équipe africaine la plus outillée, cela nous fait plaisir, mais ça ne change rien. Nous restons humbles. Ce sera ma 3ème Coupe du monde (1 comme joueur et 2 comme coach). Je sais donc que le niveau n’est plus le même. On doit se préparer en conséquence avec beaucoup d’humilité. » A déclaré le coach aux dreadlocks, toujours ans les colonnes su journal Stades.