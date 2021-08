XALIMANEWS-Privés du titre par les Dogues lillois la saison passée, les Parisiens auront à cœur de prendre leur revanche, ce soir lors du Trophée des champions et remporter leur premier titre pour cette saison 2021/2022.

Les partenaires d’Idrissa Gana Gueye, auront ce soir, l’opportunité de prendre leur revanche, sur les Lillois qui les avaient privés du titre la saison passée. Le Paris Saint Germain, s’est renforcé durant l’inter-saison, de joueurs de grande valeur à l’image d’Hakimi, Ramos, Wijnaldum et Donnarumma. Cependant, pour le match de ce soir, les vice-champions de France, devront faire sans leurs internationaux brésiliens, argentins et italiens, qui reprendront les entraînements cette semaine après des repos bien mérités après les finales de la Copa et de l’Euro. Ramos, qui n’était pas concerné par la grande messe du football européen, devrait être absent pour cause de gênes musculaires, mais Wijnaldum et Hakimi seront partants ce soir face à Lille. Le coach parisien, Pochettino, pourra s’appuyer aussi, sur Gueye, Herrera, Kimpembe, Kylian Mbappé, keylor Navas, Kehrer, Draxler, Diallo, Icardi, pour ne citer que ceux là…. renforcés par la jeune garde du centre de formation. Malgré les absences de Neymar, Marquinhos, Paredes and Cie, l’équipe que va aligner le technicien argentin aura fière allure, surtout si Wijnaldum et Hakimi, prennent leurs aises ce soir.

En face, l’adversaire lillois aura des arguments à faire valoir. Avec un groupe au complet, exceptés l’entraîneur du titre, Galtier parti à Nice, Mike Maignan qui a rejoint le Milan AC et Soumaré (Leicester), les Champions de France seront un adversaire de taille pour le PSG. Articulée autour de Fonte le défenseur portugais, les Turcs Yilmaz et Yakizi, Reinildo, Araujo et Jonathan David, mais sans l’excellent Renato Sanchez auteur d’un grand tournoi durant l’Euro 2020 et blessé, la formation des Dogues peut perturber le PSG diminué. Mais, gare aux Franciliens, qui voudront bien se faire entendre, à l’image d’Icardi, « Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre. C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire« , a laché le buteur argentin au micro de PSG

A une semaine du début de la Ligue 1, les 2 cadors de la Ligue 1, ont une belle occasion de se jauger après une série de matchs amicaux.