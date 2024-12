Football-Trophée FIFA The Best 2024 : Vinícius Júnior élu joueur de l’année

XALIMANEWS-La cérémonie des prix FIFA The Best 2024 s’est tenue ce mardi soir à l’Aspire Academy de Doha, au Qatar. Le trophée du joueur de l’année a été attribué à Vinícius Júnior.

Quelques semaines après la remise du Ballon d’Or à Rodri et au lendemain de la victoire d’Ademola Lookman au Ballon d’Or africain lors des CAF Awards hier soir, c’était au tour de la FIFA d’organiser, ce mardi, sa grande soirée de gala des prix The Best.

Depuis sa séparation avec le magazine français France Football en 2016, la FIFA organise désormais ses trophées annuels de manière indépendante. La récompense phare de cette cérémonie est sans conteste le prix du Joueur de l’année FIFA The Best. Un système de pondération a été mis en place pour le vote dans chaque catégorie, assurant une équité électorale entre les supporters, les représentants des médias, ainsi que les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales masculines et féminines.

Lors de cette grande soirée à l’Aspire Academy, Vinícius Júnior a été plébiscité par les fans, les médias, ainsi que les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales. Le Brésilien a signé une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, inscrivant 24 buts et délivrant 9 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues. Il s’agit de la première distinction majeure de sa carrière lors des FIFA The Best.

Derrière Vinícius Júnior, le lauréat du Ballon d’Or, Rodri, se classe deuxième avec 43 voix. Il est suivi par Jude Bellingham (37 voix), Dani Carvajal (31 voix) et le jeune Barcelonais Lamine Yamal (30 voix). Le premier Français de ce classement, Kylian Mbappé, occupe la neuvième place avec seulement 14 voix. Enfin, l’Allemand Florian Wirtz, avec 8 voix, complète le top 10.

Le classement complet :

1-Vinícius Júnior (48 votes)

2-Rodri (43 votes)

3-Jude Bellingham (37 votes)

4-Dani Carjaval (31 votes)

5-Lamine Yamal (30 votes)

6-Lionel Messi (25 votes)

7-Toni Kross (18 votes)

8-Erling Haaland (18 votes)

9-Kylian Mbappé (14 votes)

10-Florian Witrz (8 votes)