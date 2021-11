En course pour le trophée Lev Yachine, le portier international sénégalais Édouard Mendy, pensionnaire de Chelsea, est aussi nominé pour le trophée « The Best », en compagnie d’Alisson Becker (Brésil, liverpool), Neuer (Allemagne, Bayern de Munich), Donnarumma (Italie, PSG) et Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester).

